اعتقال مواطنة وإصابات بحالات اختناق خلال وقفة تضامنية امام "عوفر"

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، المواطنة منال التميمي (45 عاما) ، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال وقفة تضامنية مع الأسيرات، والأسرى، أمام سجن "عوفر"، غرب رام الله.

وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية، عبر اطلاق قنابل الصوت والغاز تجاههم، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وقال رئيس المجلس القروي في قرية النبي صالح ناجي التميمي ووالد الأسيرة نور، إن هذه الوقفة التي دعت لها النساء الناشطات في المقاومة الشعبية من مختلف المناطق، تأتي تضامنًا مع الأسيرات الثلاث التي تعقد لهن جلسة محاكمة في سجن "عوفر" اليوم.