فيديو | أهالي عين ماهل يعتصمون رفضا لـ"تكريم العار"

وطن للأنباء: اعتصم مواطنون من قرية عين ماهل بمنطقة الجليل في القرية إضافة إلى عشرات الناشطين السياسيين تصديا لقرار رئيس المجلس المحلي، وليد أبو ليل، تكريم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتنظم وقفة شعبية بادرت إليها القوى الوطنية والشعبية في قرية عين ماهل، بعد ظهر اليوم، الخميس، عند مسجد أبي عبيدة، تحت شعار "لا لتكريم العار"، إلى جانب شعارات وطنية، وفي مقدمتها التأكيد على عروبة القدس، وكونها عاصمة فلسطين الأبدية، وشعارات تندد بالسياسة العنصرية لحكومة نتنياهو.

وذكر موقع (عرب48) أن الاعتصام يأتي هذا في وقت فرضت فيه الشرطة طوقا أمنيا حول عين ماهل وتحاول منع وصول المحتجين إلى القرية.

وفي بيان صدر عنها أمس، أكدت القوى الوطنية الممثلة للحراك المهلاوي ضد تكريم نتنياهو، أن الخلاف مع رئيس البلدي على قرار استضافة وتكريم نتنياهو، مبدئي وسياسي، وقالت مخاطبة رئيس المجلس المحلي، إنه "عن أي فتنة تتحدث وعن أي عائلية وحزبية وتدخلات؟! قضيتنا أكبر من هذا يا حضرة الرئيس، لم نكن فئة صغيرة ولا عائلة، بدأناه بحراك مهلاوي غيور موحد يسانده جمهور كبير من أبناء بلدنا، بل من أقاربك الذين انتخبوك، وخلفه أبناء شعبنا".

وتابع البيان، "اخلع النظارة السوداء وانظر إلى الشمس التي لا يغطيها غربال، لغة التهديد للموظفين خيبة وفضيحة، لا يليق أن تكيل التهم والإساءة لقيادة شعبنا، فقضيتنا ليست محلية، كلامك مردود لا يمثلنا".

وأكدت القوى الوطنية في بيانها أنه "كنا وما زلنا على قدر المسؤولية والأدب أن لا نسيء لأحد ولا نحولها لصراع داخلي، حفاظا على نسيجنا ووحدتنا المهلاوية، قضيتنا ‘تكريم العار‘"، وختم البيان بأن أكد على أنه "كرامتنا فوق كل اعتبار".

وترتفع الأصوات الرافضة والغاضبة في عين ماهل والمجتمع العربي ضد قرار تنظيم احتفال لتقديم شهادة تقدير لنتنياهو، والتي تأتي في ظل موجة غضب عارمة وإجماع فلسطيني في الداخل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة على رفض إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة التمييز والعنصرية والعدائية التي تمارسها حكومة نتنياهو ضد المواطنين العرب في البلاد، والتي تقابل بقمع أجهزة الامن الإسرائيلية.

(عرب 48)