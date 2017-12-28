القضاء العسكري يؤجل البت في قضية مرافق الرئيس عرفات

رام الله-وطن للأنباء: أجلت هيئة القضاء العسكري الفلسطيني، البت في قضية مرافق الرئيس الشهيد ياسر عرفات، العميد محمد الداية بناءً على طلب محامية الدفاع.

وقالت محامية الدفاع راوية أبو زهيري، في اتصال هاتفي مع "وطن" إن "الجلسة لم تعقد اليوم لأن الداية تبلغ بلائحة الاتهام ليلة أمس، وبحسب قانون الإجراءات الجزائية المادة 47، يتوجب أن يعطى المتهم مهلة سبعة أيام من تاريخ تبلغه بلائحة الاتهام من قبل النيابة قبل جلسة المحكمة الأولى".

وأضافت أبو زهيري أن الداية خضع للتحقيق حول قيامه بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك واحدة باسم "أبناء الشهداء" والثانية تحمل اسم "لا للفساد" واستخدامهما في التهديد والإساءة والتشهير بحق شخصية تعمل في ديوان الرئاسة". مبينةً أن موكلها نفى هذه التهمة واكد أنه لا يجيد القراءة والكتابة، كما قالت.

ولفتت إلى أن توقيف الداية يستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية المادة 15-2 المتعلقة بالتهديد والقيام بأعمال خادشة للحياء من خلال صفحات الفيس بوك".

وأكدت أبو زهيري أن الداية تم توقيفه 5 أيام بطريقة غير قانونية، ودون مذكرة استدعاء رسمية، قبل أن يتم تمديد اعتقاله 15 يوماً على ذمة التحقيق .

وأوضحت، أن موكلها مضرب عن الطعام منذ أن تم توقيفه لغاية اللحظة، وهناك معلومات عن توقفه عن تناول المياه أيضاً.

وأشارت المحامية أبو زهيري، إلى أن القضاء العسكري أصدر تعليماته بالسماح لها بزيارة موكلها، كما سمح لعائلته بزيارته والاطمئنان على حالته الصحية.

وحول الموعد المقبل للجلسة أكدت أن القضاء العسكري، سيحدد موعد الجلسة في وقت لاحق.