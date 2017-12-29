فرصة ضعيفة لأمطار محلية اليوم ومنخفض جوي الاثنين

رام الله- وطن للأنباء: يكون الجو اليوم الجمعة غائما جزئيا الى غائم، ولا يطرا تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر ارتفاع الموج.

وتوقعت بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا الى صاف، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارد وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .