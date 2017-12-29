"محدث".. مداهمات واعتقالات في مدن الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، شابا من مدينة قلقيلية وداهمت بلدة عزون ومناطق بالخليل والقدس وبيت لحم.

وافاد شهود عيان ان جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب عبد القادر محمد ولويل (27 عاما) من مدينة قلقيلية . كما جرى اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية من المدخل الرئيسي .

وفي بيت لحم داهمت قوات الاحتلال تقتحم مدينة بيت لحم , وبلدة مراح رباح بالقضاء.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت عددا من أحياء البلدة، واعتقلت المواطن معتصم ابراهيم علي عقل( 25 سنة)، كما فتشت بعض المنازل تعود لعائلات عوض والزعاقيق.

وأضاف: كما أطلقت قوات الاحتلال القنابل الدخانية والصوتية صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، أسعفوا ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر التي تواجدت في المكان.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين اثنين من قريتي فقوعة والفندقومية في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ(وفا)، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من عدي نصر خطيب ( 20عاما) من فقوعة ، ومحمد عبد الهادي عبد الله عزام (35عاما)، من الفندقومية بعد اقتحام القريتين ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.