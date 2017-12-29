فيديو | تزامناً مع احتفال عائلة الجندي "ارون" بميلاده اعتصام لذوي الاسرى بمكان أسره

غزة-وطن للأنباء: اعتصم أهالي اسرى قطاع غزة قرب المكان الذي أسر منه الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون شرق مدينة غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عام 2014، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم من سجون الاحتلال.

جاءت هذه الفعالية في الوقت الذي تقيم فيه عائلة الجندي غولدن احتفالاً بعيد ميلاده قرب حدود غزة.

ونشرت كتائب القسام صورة للجندي في ميدان السرايا وسط غزة، مكتوب عليها بالعربية والعبرية "هذا الأسير لن يرى الحرية ابداً طالما أبطالنا لا يرون الحرية والنور".

وفي صورة أخرى للجندي شاؤول ارون كانت عبارة "أين أنا .. ما هو مصيري؟".