الحكم بالسجن عامين على "مساعد" الشهيد الفقيه من الخليل

رام الله- وطن للأنباء: أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن الفعلي عامين على ابن أخت الشهيد محمد الفقيه، بتهمة تقديم المساعدة له أثناء مطاردته من الاحتلال.

وحكمت محكمة الاحتلال على معاذ خالد الفقيه من مدينة دورا بالسجن الفعلي لمدة عامين وغرامة مالية مقدارها 4000 شيكل، وذلك بتهمة مساعدة خاله الشهيد محمد الفقيه بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل حاخام آنذاك جنوبي الخليل في تموز 2016م.

واغتالت قوات الاحتلال الشهيد الفقيه في العام 2016، بعد محاصرة منزل كان يتحصن فيه في بلدة صوريف بمحافظة الخليل.