رابطة السلة الأمريكية تسحب مصطلح "فلسطين-الأرض المحتلة" وتعتذر

رام الله - وطن للأنباء: سحبت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الجمعة، بطلب من اسرائيل مصطلح “فلسطين- الأرض المحتلة”، من قائمة الدول على موقعها الرسمي حيث يصوت المشجعون لاختيار لاعبي مباراة “كل النجوم” المقبلة.

وطالبت وزيرة الرياضة والثقافة الاسرائيلية ميري ريغيف برسالة إلى إدارة رابطة دوري كرة السلة، بسحب “فوري” لهذه الإشارة التي تشكل “تدخلا شديدا وفاضحا يناقض الموقف الرسمي للإدارة الأمريكية وتصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأشار مايك باس، المتحدث باسم رابطة الدوري، الجمعة، “لسنا مصدر القائمة الظاهرة على الموقع، وبعد إبلاغنا تم تحديث الموقع فورا”، مشيرا إلى أنه “قدم اعتذاره لهذه القائمة الخاطئة”.

ويشير الموقع باللغة الإنكليزية الآن إلى “الأراضي الفلسطينية” بدلا من “فلسطين- الأرض المحتلة”.

ويمكن لمشجعي كرة السلة من كافة أنحاء العالم التصويت سنويا للاعبين الذين سيخوضون مباراة “كل النجوم” التقليدية، بين أبرز نجوم أندية المنطقتين الشرقية والغربية. وستقام النسخة المقبلة في لوس انجليس في شباط/فبراير.

وأعن ترامب مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين وموجة انتقادات عالمية.

(أ ف ب)