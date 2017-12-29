تويتر يشطب حساب عهد التميمي

وطن للأنباء: تناقل ناشطون معلومات تفيد بقيام موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشطب حساب الطفلة الفلسطينية المعتقلة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عهد التميمي (16 عاما). فعند كتابة اسم عهد على تويتر تظهر عبارة “عفوا، الصفحة التي تبحث عنها غير موجودة!”.

واتهم متضامنون وناشطون تويتر بالرضوخ لمطالب الاحتلال بإغلاق حساب التميمي بزعم أنها تحرض على العنف والكراهية.

وردت صفحة FreePalestine “التغريبة” التي يتابعها أكثر من 55 ألف شخص على تويتر، بتغريدة تقول: “حتى الأمس، كان حساب عهد على تويتر فعالا، ولكن اليوم، قرر تويتر حذف الحساب. ونحن قررنا إنشاء حساب جديد للعمل من أجل إطلاق سراح عهد. نرجو متابعة صفحة AlTamimiAhed والتعميم على كل العالم. لن نتنازل عن حقنا في التعبير”.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية ، قد مددت مساء الخميس، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان (40 عاما)، خمسة أيام بزعم ”استكمال التحقيق معهما”.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفلة عهد، فجر 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.