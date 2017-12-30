استشهاد شاب متأثرا بإصابته وسط قطاع غزة

غزة- وطن للأنباء: استشهد صباح اليوم السبت، شاب في العشرينات من عمره متأثراً بجراح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات أمس الجمعة، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية نقلاً عن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، باستشهاد الشاب جمال محمد مصلح (21عاماً) من مخيم المغازي وسط القطاع جراء إصابته برصاصة في بطنه بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع "المدرسة" العسكري شرق البريج.

وكان 50 شاباً قد أصيبوا أمس الجمعة بالرصاص الحي، الذي أطلقه جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرات على خطوط التماس شرق القطاع، 4 بينهم وصفت جروحهم بالخطيرة، فيما أصيب أكثر من 120 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.