الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط أمطار

رام الله- وطن للأنباء: يكون الجو اليوم السبت غائما جزئيا الى صاف، ويطرا انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل،، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر ارتفاع الموج.

وغداً الأحد يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الاثنين تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارد وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .