رغم كبر سنه.. الأسير الرجوب يواصل اضرابه عن الطعام

الخليل- وطن للأنباء: يواصل الأسير المسن رزق عبد الله مسلم الرجوب (61 عامًا) من مدينة دورا جنوب مدينة الخليل، الإضراب المفتوح عن الطّعام لليوم الثامن على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري أو الإبعاد إلى السّودان.

وأفادت مصادر من عائلة الرجوب، أنّ إدارة سجن عوفر حوّلت الرجوب إلى زنازين العزل الإنفرادي، مشيرة إلى أنّه يعاني من أمراض عديدة، ويرفض تخييره ما بين الاعتقال الإداري أو الإبعاد إلى السّودان، ويطالب بالإفراج الفوري عنه.

وكان الرجوب قضى في سجون الاحتلال نحو (23عامًا)، من بينها (12عامًا) قضاها في الاعتقال الإداري، ويعتبر من قادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.