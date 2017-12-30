ما هي المعاهدات الـ 22 التي ستنضم لها فلسطين ؟

رام الله- وطن للأنباء: باشرت وزارة الخارجية الفلسطينية بتسليم صكوك الانضمام إليها للجهات الوديعة، وذلك بعد أن وقّعها الرئيس محمود عباس، منتصف الشهر الجاري.

وكان وزير الخارجية، رياض المالكي، قال في تصريحات سابقة: "إن انضمام دولة فلسطين إلى 22 اتفاقية ومنظمة دولية يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسة في اعتماد القانون الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إن الانضمام إلى هذه الاتفاقيات يأتي استكمالاً للإستراتيجية التي تعزز من مكانتنا على الساحة الدولية، خاصة تلك الاتفاقيات ذات الاهتمام من المجتمع الدولي ككل، وتكرس دورنا المهم في المنظومة الدولية، لذلك جاء الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بنزع التسلح، والسلاح النووي، وأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى استكمال منظومة حقوق الإنسان، ومنع الجرائم العابرة للحدود".

ولفت إلى "التركيز على الاتفاقيات العالمية التي تتضمن آليات تنفيذ ومساءلة؛ بما يسمح لنا مساءلة الاحتلال في المجالات كافة، بما فيها الاقتصادية، والبيئية".

وفيما يلي قائمة بأسماء هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:

- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

- معاهدة تجارة الأسلحة.

- اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط.

- البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 2002.

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988.

- بروتوكول جنيف للعام 1925 لحظر استخدام الأسلحة الخانقة والسامة.

- الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972.

- الاتفاقية الدولية لنقل البضائع على الطرق تحت مظلة بطاقات الـ TIR.

- البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.

- تعديل المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

- اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد 1997.

- الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي (13 نيسان 2005).

- اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (26 تشرين الأول 1979).

- اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراءات الموافقة المسبقة على مواد كيماوية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة بالتجارة الدولية.

- اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة.

- اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأي أغراض عدائية أخرى.

- اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية للعام 1993.

- اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية 1972.

- بروتوكول الأسلحة التقليدية الخامس الخاص ببقايا الحرب المتفجرة.

- اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

- البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال.