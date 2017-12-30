الخارجية تستدعي سفير فلسطين لدى باكستان

وطن للأنباء: أكد الناطق بلسان وزارة الخارجية والمغتربين التزام فلسطين وحرصها المحافظة على العلاقات الطيبة التي تربطها بجمهورية الهند الصديقة، وكذلك في دعمها للجهود التي تبذلها جمهورية الهند في حربها ضد "الإرهاب"، وفي وقوف فلسطين مع جمهورية الهند في التصدي للتهديدات "الإرهابية" التي تتعرض لها، باعتبار بلدين شريكين حقيقيين في الحرب على "الإرهاب".

وأضافت الخارجية في بيان لها، وفي نفس الوقت تقدر دولة فلسطين مساندة الهند لها في مساعيها الدؤوبة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفي إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وآخرها موقف الهند المشرف في تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

"وانطلاقا من هذا الموقف الفلسطيني المبدئي والثابت، وتأكيدا عليه، تعتبر وزارة الخارجية والمغتربين ان مشاركة سفيرنا لدى باكستان في مهرجان جماهيري تضامني مع القدس، والذي عُقد في روالبندي، يوم أمس الجمعة، وبحضور اشخاص متهمين بدعم الإرهاب هو خطأ غير مقصود، لكنه غير مبرر. وعليه قرر وزير الخارجية والمغتربين وبتعليمات مباشرة من رئيس دولة فلسطين، استدعاء السفير الفلسطيني لدى باكستان فورا"، وفق ما جاء في بيان الخارجية.