مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

وطن للأنباء: اندلعت مواجهات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اليوم السبت، بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال في بلدة العزيرية والعيسوية بالقدس المحتلة بإغلاق المداخل ومنعت السكان من الدخول الخروج.

وفي شارع صلاح الدين، شارك العشرات في وقفة منددة بإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم بالضرب خلال قمع الوقفة.

وفي بلدة دير نظام شمال غرب القدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص المطاطي بالصدر وثلاثة آخرون بالأقدام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات كذلك بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.