تهديد ونفي بشأن حفلات رأس السنة.. فتح توضح لـوطن حقيقة بياناتها

وطن للأنباء- إبراهيم عنقاوي: أوضحت حركة فتح لـوطن، موقفها من إقامة حفلات رأس السنة، على خلفية صدور بيانات باسمها متضاربة تهدد وتنفي تهديد المطاعم والفنادق والمقاهي من إقامة هذه الحفلات.

ونفى سكرتير عام شبيبة فتح وعضو المجلس الثوري للحركة حسن فرج، صدور أي بيان باسم الشبيبة يهدد ويحذر إقامة حفلات رأس السنة.

وقال فرج لـوطن "نحن لسنا جهة إختصاص ولا ننصب أنفسنا جهة إختصاص". مضيفاً أن منع إقامة حفلات رأس السنة شأن يمكن بحثه من خلال لجان التنسيق الوطني والفصائلي بالترتيب مع المحافظة.

واعتبر أن الفرح لشعبنا في ظل هذه الظروف هو شكل من أشكال المقاومة والنضال ولا يجوز لأحد أن يمنع الأخرين من الفرح.

بيان باسم الشبيبة يحذر من إقامة الحفلات

وكان بيان يحمل اسم الشبيبة الفتحاوية، حذر من إقامة "اية احتفالات لمناسبة العام الجديد في المطاعم والفنادق والمقاهي والمناطق السياحية، وذلك احتراما التضحيات شعب فلسطين وشهدائه".

واضاف البيان: رغم هذه المواقف الوطنية لكل فئات شعبنا في كل مواقعنا في الداخل والخارج يصل إلينا بعض الإعلانات عن إقامة حفلات في بعض الإمكان السياحية قد يخرج بعضها عن واقع شعبنا في هذه الظروف. وختم البيان: عليه فانه يمنع منعا باتا إقامة هذه الحفلات، وقد اعذر من انذر.

إلا أن الشبيبة، أصدرت بياناً مساء اليوم نفت صحة البيان الأول وأكدت أنه مزيف.

إقليم رام الله والبيرة يدعو لمراعاة الأعراف والحالة التي يمر بها شعبنا

وفي بيان أخر صادر عن إقليم رام الله والبيرة، مساء اليوم، دعا إلى أن تتوافق الاحتفالات مع حال ذي الشهداء والاسرى ومن هدمت بيوتهم.

وجاء في بيان الإقليم "توضيح بخصوص البيان الصادر يوم الخميس ٢٨/١٢/٢٠١٧ والذي يتعلق بالحفلات. لقد وصل لنا بعض الإعلانات الخاصة بإقامة حفلات من خلال استضافة مطربين وما شابه، وعليه فإننا ومن خلال العمل على تماسك الوضع الاجتماعي الفلسطيني في ظل هذه الهجمة الشرسة وارتقاء الشهداء، وحالت الحزن التي تمر فيها اسرهم فانه ومن الضرورة بمكان ان نلفت نظر اخواننا في كافة مواقعهم وأعمالهم بان تبقى كل اعمالنا ومناسباتنا تتوافق مع حال اخواننا من ذي الشهداء والاسرى ومن هدمت بيوتهم. من هنا فان الواجب الوطني والاخلاقي يحتم علينا التنويه، من اجل فلسطين".

وأضاف بيان اقليم رام الله والبيرة " نحن في حركة فتح مع كل مظاهر الفرح والترويح لابناء شعبنا الذي قهره الاحتلال والظلم، ولكن يجب ان نراعي الظروف والواقع المرير الذي تعيشه البلاد في ظل هذا الوضع الصعب جدا.مع ضرورة التاكيد على ان لا تخرج اَي حفله عن عادات وتقاليد وأعراف شعبنا الفلسطيني".

وقال أمين سر فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل لـوطن إنه تم الطلب من المحلات أن تكون الحفلات التي لها علاقة برأس السنة وفق الأعراف والعادات والتقاليد المعروفة وألا تخرج عن ذلك، في ظل الظروف التي يمر بها شعبنا.

وأضاف سحويل "وجهنا رسائل وتواصلنا مع بعض المحلات مباشرة بأن تراعي الأعراف".

وحول إمكانية اتخاذ إجراءات بحق "المخالفين"، قال سحويل "لكل حادثٍ حديث".

الشرطة: سنكون في حالة استنفار

من جانبه، أكد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات لـوطن أن الشرطة ستكون في حالة استنفار على مدار ليلة رأس السنة.

كما نفى أن يكون هناك منع لإقامة الحفلات.

وقال ارزيقات "سيكون هناك خطة واستنفار ودوريات تحفظ النظام وتأمن الاحتفالات على مدار الليلة".