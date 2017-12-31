في نهاية عام 2017.. الابداع الفلسطيني يتصدر القوائم

رام الله- وطن للأنباء: حصدت فلسطين نماذج جهود مبدعة و متميزة خلال عام 2017، ومشرفة على الصعيد الدولي والعربي.

ونعرض عليكم بعض النماذج الإبداعية التي جرى تداولها خلال سنة 2017 كما رصدها الكاتب الفلسطيني المقيم في لبنان ياسر أحمد:

- حصدت فلسطين المركز الأول عالمياً في جائزة تطوير طرائق التعليم الإلكتروني، المعروفة باسم (D4D) في بلجيكا بمنافسة عشرات الدول حول العالم.

- طوّر البروفيسور والباحث الفلسطيني، حسام حايك، "أنفاً إلكترونياً" يكشف إصابة الشخص بالسرطان من خلال تحليل زفيره كيميائياً.

- الطالبة الفلسطينية، عفاف الشريف، تفوز بالمركز الأول في "تحدي القراءة العربي" بدورته الثانية المقامة في دبي، متفوقةً على سبعة ملايين مشارك من كل البلدان العربية.

- الطالبان الفلسطينيان، محمد حميد، ورؤى شحادة، يتصدّران المركز الأول في مسابقة السمارت العالمية للحساب الذهني في تايلند.

- تمكّن الباحثان الفلسطينيان، د. زيدون صلاح، ويزيد بدارين، من تطوير تطبيق هاتفٍ ذكيّ للكشف عن سرطان الثدي، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث ثورةً في عالم الكشف المبكر عن هذا المرض.

- ناقشت السبعينية الفلسطينية والجدّة لـ14 حفيد، نجمة أبو إصبع، رسالتها للدكتوراه تحت عنوان "دور المرأة الفلسطينية النضاليّ خلال ربع قرن من الانتفاضة الأولى وحتى 2012".

- تمكّن الطالب الفلسطيني أكرم صبيح (15 عاماً) من الفوز بالجائزة الذهبية في المهرجان الدولي للهندسة والعلوم والتكنولوجيا في تونس.

- الأكاديمي الفلسطيني، د. سامي ميعاري، يفوز بجائزتين عالميتين في مجال الاقتصاد؛ الأولى جائزة أفضل بحث علمي للعام 2017 لدى رابطة اقتصاديي الشرق الأوسط، والثانية جائزة ماري كوري في الاتحاد الأوروبي.

- منح ملك السويد، كارل جوستاف السادس عشر، جائزة "أبطال رسل السلام" الدولية للقائدة الكشفية الفلسطينية مي عبد الهادي.

- في فكرةٍ عالميةٍ جديدة.. الطالبتان الفلسطينيتان، نور حبوب وسما حجو، تنتجان تطبيقاً إلكترونياً باسم "ريحانة" يوفّر عنايةً للمرأة الحامل مع مولودها.

- فاز المهندس الفلسطيني، بدر العطاونة، بجائزة أفضل بحث "بوستر" في مجال الهندسة المعمارية على مستوى الجامعات الأوروبية.

- نجح المهندسان الفلسطينيان، أحمد الجدبة وأيمن عاشور، بصناعة حجر بلاستيكي صديق للبيئة يُستخدم في بناء أسقف الباطون بدلًا عن حجر "الريبس" التقليدي.

- الإعلامية الفلسطينية، إيمان عياد، تفوز بـ"جائزة المرأة العربية" لعام ٢٠١٦ في مجال الإعلام، في العاصمة البريطانية لندن.

- حصل الدكتور الفلسطيني ماهر خضور، على جائزة أفضل بحث علمي على مستوى الشرق الأوسط، من بين 95 بحثاً مقدما من أكثر من 35 جامعة ومؤسسة طبية في الشرق الأوسط.

- حصد المهندس الفلسطيني، د. لؤي دويكات، جائزة أفضل باحث دكتوراه في جامعة ماليزيا للتكنولوجيا "Universiti Teknologi Malaysia" للعام 2016.

- منحت جامعة لندن الطالبة الفلسطينية، تمارا توفيق تميمي، جائزةً تقديرية لأفضل رسالة ماجستير لهذا العام.

- نجح الطبيب الفلسطيني العالمي، سليم الحاج يحيى، في إجراء عملية زرع قلب ناجحة في فلسطين، التي تعد الأولى عربياً وإقليميًا. وجامعة بريستول البريطانية تُتوّجه بأرفع منصب علمي وأكاديمي في الجامعة، وأعلى درجة بروفيسور بجراحة القلب في بريطانيا، لينضمّ بذلك إلى ثلاثة أطباء من الأشهر عالميا.

- فاز الطالب، يمان الأشقر، بجائزة التفوق التكنولوجي لعام 2017 في مدينة إديلاند في أستراليا التي وصلها قبل عامين.

- ابتكرت الفتاة الفلسطينية، نور شرفا، تطبيقاً إلكترونياً يمنع اختناق الأطفال داخل السيارات؛ ينبه الأهل عبر الهواتف المحمولة.

- صنّفت مجلّة "فوربس" العالميّة المبرمج الفلسطيني، حسن أبو شعلة، ضمن قائمة الشّباب الأكثر تأثيراً حول العالم.

- حقّق الطالب الفلسطيني، رامي صلاحات، أفضل ابتكار علمي لعام 2017 بعد أن حصد جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز في دبي.

- تُوّج الطالب الفلسطيني، حمزة سويد، بجائزة أفضل مترافع في مسابقة المحكمة الصورية العربية في الكويت. والفريق الطلابي الفلسطيني يحصد المرتبة الأولى بالمسابقة.

- فاز المصور الفلسطيني، فادي عبد الله ثابت، بالميدالية المتميزة بجائرة حمدان بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي "محور التحدي" في مدينة دبي.

- الدكتورة منال دنديس، تدخل قائمة "غينيس" في أطول خطاب بالعالم بمدة 1700 ساعة، تضمّن قيماً إنسانية، تمحورت حول المحبة والتنمية والإيجابية.

- الناشط الفلسطيني، عمر البرغوثي، يفوز بجائزة غاندي للسلام في الولايات المتحدة.

- حازت الطفلة الفلسطينية، زينة قدورة (10 سنوات)، على المركز الأول في مسابقة شوبان الدولية للموسيقى الكلاسيكية.

- الفلسطينية زينب هيجاوي، تحقق المركز الثاني في العالم بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في ماليزيا.

- خلال الموسم العلمي الدولي الثالث 2017 في كوالالمبور، فازت الباحثة الفلسطينية، نادرة المغربي، بالميدالية الذهبية للبحوث المتميزة.

- فاز المصور الصحفي الفلسطيني، جعفر اشتية، بجائزة الصحافة العربية عن صورةٍ التقطها لإنقاذ طفلٍ من استهداف جنود الاحتلال.

- حصلت الكاتبة الفلسطينية، ليلاس طه، على المركز الأول بجائزة "الكتاب الدولي 2017 الأميركية" عن روايتها "اللوز المرّ" عن فئة "الأعمال الأدبية: متعددة الثقافات".

- حصلت روان عصمت غزال، على المرتبة الأولى في الثانوية العامة في مدارس الإمارات بتقدير 99.4%. وحصلت رغد محمد فواز أبو ريا، على المرتبة الأولى في الثانوية العامة في مدارس الكويت بتقدير 99.38%.

- طلاب فلسطينيون يُعدّون تطبيقاً هاتفيّاً يساعد الصمّ والبكم على التواصل مع من حولهم، وذلك عن طريق تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مكتوبة.

- المهندس الفلسطيني عامر درويش، يحصل على براءة اختراعٍ لجهاز «BlueDrive 48»، الذي يسمح بقيادة الآليات الثقيلة عن بعد بواسطة الهواتف الذكية.

- حصدت الطالبتان الفلسطينيتان، يارا أحمد صالح وسارة الهمص، ميداليتي التفوق والإبداع بمسابقة الرياضيات والتكنيك العالمية في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بعد أن مثّلتا مملكة السويد في تلك المسابقة العالمية.

- فاز النجم الفلسطيني، أشرف برهوم، بجائزة "Golden Reel Award" كأفضل ممثل في مهرجان "تيبورون" السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية، عن أدائه التمثيلي المتميز في فيلم المنعطف.

- اختير الشاب الفلسطيني، نجيب كميل عقل، كأفضل سفير في مؤتمر جمعية "IEEE" الهندسية في الشرق الأوسط، من بين قرابة الـ25 سفيراً وسفيرةً من مختلف دول الشرق الأوسط.

- اكتشف الشاب الفلسطيني أمجد قبها، ثغرةً في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، وأقرّ البنتاغون بذلك من خلال وضع اسمه على لائحة الشرف لإسهامه بحماية الموقع.

- تمكّن الأكاديمي الفلسطيني، د. جهاد حماد، من تطوير موقع إلكتروني لتحويل محاضرات البوربوينت في علم الأدوية لفيديوهات رسوم متحركة.

- الشاب الفلسطيني بهاء ثابت، يحصد جائزة "الألكسو" للتطبيقات الجوالة العربية 2017.

- في منافسةٍ شاركت بها 76 متسابقة حول العالم، تُوّجت الشابة الفلسطينية، هديل خالد جبارة، بالمركز الأول في حفظ القرآن غيباً في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في دبي.

- في ثورةٍ طبيةٍ فلسطينيةٍ جديدة، تمكّن أستاذ الهندسة الميكانيكية، د. محمد أبو هيبة، من تصميم وتنفيذ أول نموذج فلسطيني لقلب صناعي ليستخدم في الإجراءات الطبية المتعلقة بأمراض القلب.

- تمكّن خبير أمن المعلومات الفلسطيني خليل شريتح، من اكتشاف ثغرةٍ أمنيةٍ خطيرة على الموقع العالمي "لينكدإن Linkedin" الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي.