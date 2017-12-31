عزام الاحمد: الهبة الحالية مبرمجة ولها قيادة، واجتماع المجلس المركزي بعد اسبوعين

رام الله- وطن للأنباء: أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الاحمد، أن القيادة الفلسطينية ترى في التحرّك الشعبي امر هام بدونه لن تستطيع القيادة الرسمية الفلسطينية أن تفعل شيئاً على الصعيد الرسمي الدولي والإقليمي، حتى على الصعيد العربي، بدون أن يكون متوازٍ مع التحرّك الشعبي الفلسطيني، مشددًا على أن "المعركة طويلة يجب ألا تكون مجرّد هبّة كما ذكرتَ وكما كتب الكثير في نفس المعنى سواءً صحف إسرائيلية أو أميركية أو غيرها، الكلّ تفاجأ والعمل ممنهج ومنظّم، والتحرّك أيضاً سيبقى ممنهجاً، هناك اتّفاق أن يبقى ونحافظ على التحرّك الشعبي السلمي إذا اسرائيل استمرّت بالتصعيد، ونلاحظ أن إسرائيل كما اتّبعت تكتيكاً في الإنتفاضة الثانية، إنتفاضة الأقصى، بعد مرور فترة بدأت إسرائيل تصعّد باستخدام الرصاص والقتل حتى تخلق ردود فعل. نحن جميعنا الآن مدركون للتكتيك الإسرائيلي، إذا ما تغيّرت قواعد اللعبة واتّجهت الى مزيد من التطرّف والعنف والقتل تكون إسرائيل هي التي تتحمّل مسؤولية ذلك أمام العالم كله، لكن كما قلت لك نحن نسير بخطوات ملتصقة رسمياً وشعبياً، ونحن على أبواب إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني".

جاءت اقوال مسؤول ملفّ المصالحة الفلسطينية عزّام الأحمد وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال حوار خاص على قناة الميادين.

وحول اجتماع المجلس المركزي، أشار الى ان الاجتماع سيكون أيام ١٢، ١٣ الشهر القادم، أي بعد أقل من أسبوعين، ونأمل مشاركة الجميع حتى مَن كان خارج منظّمة التحرير، أقصد حماس، دُعيوا، حماس والجهاد، وأنا بنفسي التقيت في غزّة مع الأخ اسماعيل هنيّة وأبلغته وقلت له اختاروا الشكل المناسب ما دمتم حتى الآن رسمياً خارج منظّمة التحرير، حتى لو كانوا يريدون أعضاء عاملين في المجلس بشكل فاعل مهما كان شكل المشاركة فنحن نرحّب بذلك، وكذلك للأخوة في الجهاد الإسلامي.

وقال "أبلغت رسالة الدعوة من الرئيس أبو مازن قبل أن تُوجَّه الدعوات الرسمية، الذي يوجّه الدعوة الخطية هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الأسبوع القادم سيوجّه الدعوة، ولكن الإتّفاق بين الرئيس أبو مازن ورئيس المجلس الوطني قمت أنا بزيارة غزّة وأبلغت ذلك لقيادة حماس ونحن على تواصل حول هذه المسألة وآخر اتّصال جرى كان أوّل أمس وأنا في القاهرة مع المكتب السياسي لحركة حماس".

واكدت حماس في ردها أن موقفها سيكون إيجابي، "ولكن اتركوا لنا حتى نستلم الدعوة الخطيّة ونكون قد درسنا شكل المشاركة وسنُبلغكم".

وتابع: "سيكون الاجتماع في رام الله، وكل الفصائل الفلسطينية، فصائل منظّمة التحرير أبدت إستعدادها الكامل للمشاركة كما جرت العادة سابقاً، وأنا بتقديري لا يوجد ما يمنع حتى مشاركة حماس والجهاد في رام الله، لهم وجود ويمارسون نشاطاً شبه علني وجزء منه علني بصراحة، ولهم ممثّليهم، في صيغة أخرى إن كان لديهم حسب ما ستُبلغنا حماس بشكل المشاركة، أحد النقاط يمكن أن نتواصل عبر video conference إذا تعذّر ذلك، من بيروت، هناك جهات فلسطينية غير حماس والجهاد ربّما تكون، رغم أن عضوية المجلس المركزي تختلف عن عضوية المجلس الوطني، العدد محدود وبالتالي ليس كل القيادات أعضاء، لا ضرورة أن نشرح كل ذلك.

وسيبحث "المركزي" أهم نقطة وهي قضية ترامب وستكون مكرّسة، قائلاً: "طبعاً قضية ترامب ليست قضية اعتراف بالقدس فقط، الإعتراف بالقدس من جانب الولايات المتّحدة يعني تكريس الإحتلال الإسرائيلي بانحياز أميركي كامل، لذلك نحن أمام مراجعة سياسية شاملة كانت مطروحة قبل عدّة أشهر على المجلس الوطني الفلسطيني، الآن مطروحة على المجلس المركزي، وهناك خطّة تحرّك أقرّتها القيادة الفلسطينية رغم أننا بدأنا بتنفيذها ولكن الجانب الأهمّ فيها سيحتاج الى قرار مجلس مركزي. مثلاً إحدى النقاط المطروحة هي قضية إعلان مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، بدل هذا التعبير، تنفيذ قرار الأمم المتّحدة الذي صدر عام ٢٠١٢ أن هذه المناطق، الأراضي المحتلّة منذ عام ٦٧ بما فيها القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية ربّما المجلس المركزي مطروح نقاشه ليُعلن أن هذه هي الدولة التي اعترفت بها الأمم المتّحدة عام ٢٠١٢ وتنتهي السلطة أوتوماتيكياً إذا ما أُعلن ذلك، والآن هناك حوار واسع حول هذه النقطة".