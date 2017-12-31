حماس بانتظار موافقة دمشق "السريعة" على إستقبال وفد يمثلها لبدء "مصالحة"

رام الله - وطن للأنباء: لم ترصد حركة حماس اي تطور لافت خلال الاسبوع الماضي على صعيد اتصالات المصالحة بينها وبين سوريا فيما كشف مصدر مطلع داخل حركة حماس بان الهدف من التقارب مع ايران تحديدا هو العمل على استعادة العلاقة مع سوريا وفي اسرع وقت ممكن.

وتنظر اوساط حماس لتنشيط العلاقة مع دمشق بإعتباره "أولوية سياسية" على المستوى الاقليمي.

لكن تجاوب دمشق مع مساعي المصالحة الواضحة التي قررتها الحركة لا تزال”بطيئة وزاحفة” ولا تنطوي على اختراقات سريعة بالرغم من دعم واسناد حزب الله اللبناني وايران لهذا الاتجاه.

القيادي الوحيد الذي استقبلته دمشق واجرت معه مباحثات هو صالح العاروري فقط .

وتنتظر حماس موافقة دمشق على استقبال وفد قيادي من الحركة يزورها بصفة رسمية ويضم قيادات من التنظيم الخارجي لحماس.

المصدر: "رأي اليوم"