الاحتلال يطارد مركبات العمال جنوب الخليل ويعتقل اثنين من سائقيها

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين من يطا جنوب الخليل، بعد مطاردتها لمركبات العمال.

وقال منسق اللجنة الشعبية والوطنية جنوب الخليل راتب الجبور لـ(وفا)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي طاردت مركبات نقل العمال في منطقة الطبقة "طريق شعب البطم" المحاذية لمستوطنة "افيجال" المقامة على أراضي المواطنين جنوبا، وأطلقت النار عليها، ما أدى إلى انقلابها، واعتقلت سائقين، عرف منهم: سليمان عبد سلامة مخامرة (25 عاما).

وأضاف ان دوريات الاحتلال الإسرائيلي تنتشر في العديد من المداخل والمناطق، ويتركز وجودها في الأودية، ومفترقات الطرق الترابية، وفي الأحراج المطلة على الطريق الرئيسية الواصلة إلى مدينة بئر السبع، وقرى وبلدات النقب الجنوبية.