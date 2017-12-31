5404 إصابة خلال مواجهات منذ اعلان ترامب

رام الله- وطن للأنباء: قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عدد الإصابات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة والإعلان عن المدينة عاصمة لما تسمى "إسرائيل"، في كل من وحتى يوم أمس في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة 5404 إصابة.

وأشار الهلال، في إحصائية أصدرها اليوم الأحد، إلى إن هذه الإصابات هي حصيلة الإصابات التي تعاملت معها في تلك الفترة، والتي امتدت من تاريخ 7-30 ديسمبر، وتوزعت كالآتي: 407 اصابة بالرصاص الحي، 919 اصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 3682 اصابة بالغاز المسيل للدموع، 204 اصابة اعتداء بالضرب،130 اصابة ضربات قنابل الغاز،50 اصابة سقوط وحروق،12 اصابة بالقصف.

وأشار الهلال إن عدد الانتهاكات التي وقعت في تلك الفترة ضد الطواقم الطبية التابعة له بلغت من تاريخ:25 انتهاكاً منها 12 اصابة بصفوف المسعفين والمتطوعين وثلاثة حالات عرقلة لسيارات الاسعاف اثناء تأديتها واجبها الانساني، و10 حالات اعتداء على سيارات الإسعاف.