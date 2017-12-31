الاحتلال يمدد اعتقال الأسيرة نور التميمي لمدة 100 يوم



رام الله- وطن للأنباء: رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد الإفراج عن الأسيرة نور ناجي التميمي (21 عاماً)، رغم قرار المحكمة الإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف شيقل.

وقال الناشط في مقاومة الاستيطان محمد التميمي إن الاحتلال قرر تمديد اعتقال نور لمدة 100 يوم بعد تقديم لائحة اتهام جديدة.

يذكر أن الاحتلال اعتقل نور وابنة عمها عهد التميمي وزوجة عمها ناريمان، على خليفة شريط مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر قيامهن بطرد جنود الاحتلال من باحة منزلهن، الذي اتخذه الجنود منصة لإطلاق النار على الشبان في النبي صالح شمال غرب رام الله.

(وفا)