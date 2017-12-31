"الليكود" يصوت بالاجماع على ضم الضفه "للسياده الإسرائيلية"

وطن للأنباء: صوتت "اللجنة المركزية" في حزب الليكود الإسرائيلي بالاجماع على قرار ضم الضفة الغربية لما يسمى "السيادة الاسرائيلية".

واعتبر القناة الإسرائيلية السابعة أن هذا التصويت قرار تاريخي.

ويفرض قرار الليكود، القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وإطلاق مشروع استيطاني ضخم دون قيود فيهما، في حال تم تمريره في الكنيست.

ويرجح أن يمرر حزب الليكود هذا القرار ليتم التصويت عليه في الكنيست.

ووفق ما تنص عليه اللوائح الداخلية للحزب، فإن نواب الحزب ملزمون بالتصويت لصالح أي قانون يمرر إلى الكنيست من داخل الحزب.