الاحتلال صادر نحو 10 آلاف دونم في الضفة خلال 2017

وطن للأنباء: وثّق مركز أبحاث فلسطيني مصادرة دولة الاحتلال لـ9 آلاف و784 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

وقال مركز أبحاث الأراضي (غير حكومي)، في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، إن "السلطات الإسرائيلية صادرت خلال العام الجاري 9 آلاف و784 دونما من أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس (بهدف إقامة مستوطنات أو لأغراض عسكرية) وهدمت حوالي 500 منشأة فلسطينية".

وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال هددت في العام ذاته، بهدم 855 مسكنًا ومنشأة فلسطينية بأنحاء الضفة بما فيها القدس، وأنشأت 8 بؤر استيطانية جديدة.

كما تقوم سلطات الاحتلال، بحسب البيان، بإنشاء حوالي 3 آلاف و122 وحدة استيطانية جديدة.

وسجّل مركز أبحاث الأراضي، منذ بداية العام الحالي، 900 اعتداء إسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين بداخله.

ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة الاستيطانية بلغت مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري، وتضاعفت ثلاث مرات عن الأنشطة التي تمت عام 2016، بحسب مؤسسات حقوقية فلسطينية.

وفي 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بدأ وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف غالنت، ترويج خطة بناء استيطانية كبيرة في مدينة القدس، تشمل بناء 300 ألف وحدة سكنية، ضمن ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، غالبيتها ستبنى في المناطق المحتلة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 640 ألف مستوطن يعيشون في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس (تضم نحو 220 ألف مستوطن).

ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، الذي يطالب "إسرائيل" بوقف نشاطاتها الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية، إلاّ أن حكومة الاحتلال ضاعفت منذ بداية 2017 من مشاريعها الاستيطانية.

وحسب بيانات نشرتها، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في رصد الاستيطان فإن "إسرائيل"، صادقت على مخططات لبناء 6500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية منذ بداية 2017، مقارنة مع 2629 وحدة في 2016، و1982 وحدة في 2015.

(عرب 48)