البرغوثي: الرد على قرار الليكود باحالة مجرمي الاستيطان و على رأسهم نتنياهو الى محكمة الجنايات الدولية

وطن للأنباء: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أن قرار الليكود الذي اتخذ بالاجماع بفرض القانون الاسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية انهى اتفاق اوسلو و كرس نظام الابارتهايد العنصري الاسرائيلي و هو يمثل قرارا بالضم الفعلي لاجزاء واسعة من الضفة الغربية لاسرائيل خاصة انه ملزم لنتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بصفته رئيسا لحزب الليكود.

و قال البرغوثي ان نتنياهو مشارك في هذا القرار المشين و أن الرد الفعلي و الفوري على هذا القرار يجب أن يكون احالة مجرمي الاستيطان الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو الى محكمة الجنايات الدولية التي اعتبرت الاستيطان جريمة حرب.

و أضا ف البرغوثي أن النضال الفلسطيني دخل مرحلة جديدة تتطلب استراتيجية و طنية بديلة لما فشل وقائمة على ادراك اننا لسنا في مرحلة حل بل في مرحلة نضال وكفاح تتطلب التخلص نهائيا من اوهام أوسلو و المراهنة على المفاوضات الفاشلة، و تركز على هدف تغيير ميزان القوى عبر تعميق و توسيع المقاومة الشعبية و حركة المقاطعة و تحقيق الوحدة الوطنية و دعم صمود وبقاء الفلسطينيين في فلسطين.

و قال د. مصطفى البرغوثي أن قرارات ادارة ترامب شجعت حكام اسرائيل على الامعان في جرائم الاستيطان و الضم و محاولات تصفية القضية الفلسطينية برمتها، ولكن التاريخ سيثبت أن الغطرسة الاسرائيلية لن تؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني بل ستعمق أزمة المشروع الصهيوني و عزلته الدولية ما دمنا صامدين في وجه الاحتلال و نقاوم مخططاته.