جيش الاحتلال يعلن اكتشاف أطول نفق للمقاومة منذ عدوان 2014

غزة- وطن للأنباء: ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة أن جيش الاحتلال اكتشف في وقت سابق من هذا الشهر أطول نفق للمقاومه منذ حرب 2014 .

وأضافت أن النفق يمتد من قطاع غزة إلى وسط أحد الحقول الزراعية على بعد نحو كيلو ونصف غرب إحدى مستوطنات "غلاف غزة".

وأوضحت أنه تم اكتشاف فتحة النفق على بعد مئات الأمتار من جهة خانيونس وقام الجيش بتدميره بداية هذا الشهر، وفق مزاعم القناة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال رونين مانوليس ان "النفق تم تدميره قبل بضعة اسابيع بطريقه فريدة من نوعها جنبا الى جنب مع التكنولوجيا الذكيه".