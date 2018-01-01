العاروري: ايران لم تتوقف عن دعم المقاومة وعلاقتنا مع حزب الله ممتازة

القدس- وطن للأنباء: دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري إلى "تصعيد المقاومة الفلسطينية" رداً على قرار أميركا بشأن القدس، معلناً أنّ "الدعم الإيراني للمقاومة لم يتوقف، وهو مؤشر على جديتهم في مواجهة الاحتلال"، وأضاف: "العلاقة مع "حزب الله" ممتازة، ولمسنا استعدادهم لتقديم أقصى ما يمكن من دعم لمواجهة الاحتلال".

العاروري، وخلال تصريحات صحافية نقلتها وكالة "فارس" الايرانية، قال: "ندعو الأنظمة الرسمية لقطع العلاقات مع الدول التي تنقل سفاراتها لدى دولة الاحتلال إلى القدس، ونأمل بقرارات عربية وإسلامية بمستوى أعلى وأكثر جدية رداً على الإعلان الأميركي"، معتبراً أنّ "القرار الاميركي إجرامي وسيء بكل المعايير".



وأبدى العاروري "استعداد حماس لتقديم تنازلات في سبيل تحقيق المصالحة الفلسطينية، ولكنّ بشرط عدم التنازل عن سلاح المقاومة".