محكمة الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 8 أيام

رام الله- وطن للأنباء: مددت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، مساء اليوم، اعتقال الطفلة الأسيرة عهد التميمي ووالدتها ناريمان التميمي لمدة 8 أيام.

وقدمت نيابة الاحتلال العسكرية لائحة اتهام، اليوم الاثنين، ضد عهد التميمي ووالدتها ناريمان، إذ اتهمت عهد بـ"الاعتداء" على قوات الاحتلال وإلقاء الحجارة والتحريض، في حين اتهمت والدتها ناريمان بـ"الاعتداء" على قوات الاحتلال في المقطع المصور و"اعتداء" آخر والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي.

ومساء أمس الأحد، قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية. وتتضمن لائحة الاتهام ثلاث تهم هي "الاعتداء على جنود، وإهانة جنود، وإعاقة عملهم".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عهد (16 عاما)، عند الثانية من فجر 19 كانون الثاني/ ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

وقامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور التميمي (21 عاما)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.