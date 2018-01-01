القدرة: العمليات الجراحية وبعض الخدمات ستتوقف خلال ايام في مستشفيات القطاع

رام الله- وطن للأنباء: حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء الاثنين، من أن العمليات الجراحية وعدد من الخدمات في المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة ستتوقف خلال أيام.

وأرجع الناطق باسم الصحة أشرف القدرة السبب إلى "النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية والأرصدة الدوائية الأساسية والفحوصات المخبرية".

وتحذر الصحة بغزة بشكل دائم من نقص المتطلبات الطبية اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية وأطلقت خلال الأشهر الماضية أكثر من نداء استغاثة من أجل التحرك السريع لسد النقص الحاد في كميات الأدوية والمستهلكات الطبية.

وتنوه إلى أن هذا النقص أثر على تلبية احتياجات المرضى المتزايدة وما يتركه من استمرار لمعاناة المرضى جراء طول قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الجراحية التخصصية.

وتوقفت الثلاثاء الماضي شركات النظافة في مستشفيات ومرافق وزارة الصحة في قطاع غزة عن العمل جراء عدم تلقيها لمستحقاتها المالية؛ إلا أنها علقت إضرابها بعد تخصيص وزير الصحة جواد عواد دفعة مالية لها من مستحقاتها المتأخرة، لكنها أمهلت الوزارة أسبوعًا لحل الأزمة بشكل نهائي.