أجواء غائمة وباردة حتى السبت

رام الله - وطن للأنباء: قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى غائم وباردا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

وتوقعت بأن يكون يوم غدٍ الاربعاء غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً، حيث تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الظهر بمنخفض جوي، لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة المقبل، يزداد تعمق المنخفض الجوي المؤثر على البلاد لذا يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ويكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتسقط باذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.