الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويصادر اموالاً بالضفة

وطن للأنباء: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر عبرية إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 فلسطينيًا من الضفة، بزعم أنهم من "المطلوبين" وجرى تحويلهم إلى مراكز التحقيق المختلفة.

وأضافت المصادر بأن جيش الاحتلال صادر عشرات آلاف الشواقل من بلدة جماعين قضاء نابلس، بزعم أنها تستخدم في تمويل "أنشطة إرهابية".

كما اندلعت الليلة الماضية مواجهات واسعة عقب استهداف مركبات للمستوطنين في بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من البلدة تلاحقه منذ ثلاثة أشهر.

وقالت مصادر محلية لمراسلنا إن الشبان هاجموا مركبات المستوطنين على شارع (55) بين عزون وكفر لاقف ورشقوها بالحجارة وألحقوا بها أضرار مادية وسط انتشار لقوات الاحتلال في المنطقة التي تتعرض للدهم والإغلاق المستمر.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رشيد رضوان من بلدة عزون والذي تلاحقه منذ ثلاثة أشهر عقب مداهمة مكان اختبائه في بلدة كفر ثلث قضاء قلقيلية ، حيث دوهم المنزل وتم تفتيشه واعتقال رضوان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مدينة نابلس شمال الضفة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة "صفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المخفية بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب إبراهيم الجبالي بعد مداهمة منزله وتفتيشه.