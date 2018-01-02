مسمار: اليوم ستوجه الدعوات لحضور جلسة المركزي بما فيها حماس والجهاد

وطن للأنباء: أعلن رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار أنه سيتم صباح اليوم البدء بتوجيه الدعوات رسميا لحضور جلسة المجلس المركزي المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في رام الله لكل الجهات المختصة وأعضاء المركزي والفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي وكذلك الضيوف الذين سيحضرون الجلسة.

وقال مسمار، صباح اليوم، إن الدعوة لحركة حماس كانت وجهت شفويا واليوم ستوجه رسميا بانتظار ردهم على الدعوة وتشكيل وفدهم للمشاركة في جلسة المجلس المركزي حيث أن لهم الحرية في اختيار الشكل الذي يريدون المشاركة به.

وأشار خالد مسمار إلى ان جدول أعمال جلسة المركزي مليئة بالمبادئ والمقترحات الهامة التي ستناقش والتوجه السياسي للمرحلة المقبلة وأيضا المصالحة الوطنية وضرورة تحقيقها لمواجهة التحديات القادم.

ودعا رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني إلى الالتفاف حول القيادة والوقوف صفا واحدا لتحقيق هدف واحد وهو هزيمة الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

(صوت فلسطين)