عائلة مقدسية تواجه منذ 27 عاماً خطر الطرد من منزلها في سلوان

القدس- وطن للأنباء: تواجه عائلة سمرين في حي سلوان خطر الإخلاء من منزلها منذ 27 عاماً بسبب وضع سلطات الاحتلال يدها على المنزل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" ان ما يسمى "دائرة اراضي اسرائيل" تحاول إخلاء العائلة لصالح جمعية "إلعاد". وتحاول الدائرة اخلاء عائلة سمرين من منزلها، منذ 27 سنة، أي منذ تم الاعلان عن أحد آباء العائلة، موسى سمرين، مفقودا في الأردن. وبسبب ذلك سيطرت "إسرائيل" على المنزل وباعته لدائرة الأراضي. ويعيش في البيت حاليا 18 نفر، بينهم ستة أولاد.

وتدير جمعية "إلعاد" الاستيطانية، الملف الذي تنظر فيه المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة حاليا، والتي تطلب السيطرة على المنزل بواسطة ما يسمى "دائرة أراضي اسرائيل"، فيما تحاول الدائرة إخلاء الأسرة من المنزل بواسطة شركة "هيمنوتا" التابعة لها.

وقبل سنوات حاولت الدائرة التنصل من مسؤوليتها عن محاولات إخلاء المنزل، اثر نشر عريضة بادرت اليها حركة "حاخامات من اجل حقوق الانسان". ولكن على الرغم من النفي، ورغم انه لا يوجد لجمعية "إلعاد" أي مكانة في الملف، الا ان طاقم محاميها هو الذي يدير الملف في المحكمة ويحضر الجلسات. ويعمل محامي "هيمنوتا" زئيف شرف، مع جمعية "إلعاد" على إخلاء العائلة من البيت الواقع في مركز "الحديقة القومية" التي تديرها "إلعاد". ويهم "إلعاد" السيطرة على هذا المنزل لكي تخلق استمرارية للحي الاستيطاني الذي تقيمه هناك، وفق هآرتس.