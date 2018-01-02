شعث: المركزي سيبحث إلغاء "أوسلو" وسحب الاعتراف بإسرائيل

وطن للأنباء-وكالات: قال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية نبيل شعث إن "المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سيبحث إلغاء اتفاق أوسلو وسحب الاعتراف بإسرائيل"، مضيفا أنه" قرار استراتيجي ويجب أن يشارك فيه المجلس المركزي الذي أقره في البداية".

وقال شعث بحسب "الجزيرة" إن" الانسحاب من اتفاق أوسلو أمر ممكن، لافتا إلى أن هذا هو سبب الذهاب إلى المجلس المركزي الذي سينعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاري".

وأضاف شعث أنه" يرجو أن توافق حركتا حماس والجهاد الإسلامي على المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، وأنهما مدعوتان للحضور.

ولفت شعث إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية هو ممثل المجلس الوطني الفلسطيني، وهما اللذان أقرا اتفاق أوسلو في البداية، ولا بد من الذهاب مرة أخرى إلى المجلس المركزي لإلغاء الاتفاق، حسب قوله.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني "نريد أن يأخذ المجلس (المركزي) هذه الخطوة لأنه لا يمكن اتخاذها إلا على هذا المستوى".

يذكر أن "الكنيست" صادق اليوم على مشروع قانون جديد بشأن القدس، بعنوان قانون "القدس الموحدة" الذي يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من القدس إلا بعد موافقة غالبية نيابية استثنائية لا تقل عن ثمانين عضوا من أصل 120 (ما يساوي ثلثي أعضاء الكنيست).