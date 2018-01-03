3 أسرى يواصلون الاضراب المفتوح عن الطعام

رام الله- وطن للأنباء: يستأنف الأسير رزق عبد الله مسلم الرجوب (52عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل إضرابه المفتوح عن الطّعام لليوم الثاني عشر على التوالي بعد أيام من تعليق الإضراب لإفساح المجال أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستجابة لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري والتراجع عن مساومتها بترحيله إلى السّودان.

وفي سياق متصل، يواصل الأسير مصطفى عرار (34 عامًا) من مدينة رام الله، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 22 على التوالي، مطالباً بتقديم العلاج الطبي له ونقله إلى معتقل عسقلان.

كما يواصل الاسير داود رجا عدوان سكان العيزرية اضرابه المفتوح عن الطعام منذ عشرة ايام.

يذكر ان الاسير عدوان والبالغ من العمر 34 عاما، متزوج وله 3 ابناء وهو اسير سابق قضى عامين في سجون الاحتلال، وكان قد شرع بالاضراب يوم 25/12/2017.