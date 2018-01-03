الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر الجاري

جنين- وطن للأنباء: أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الأربعاء، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر كانون الثاني الجاري.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجن الرملة ستكون بتاريخ 1/4، و 18 للمعتقلين المرضى، وأسرى "هداريم"، و"هشارون" في 1/8، وفي 22 للمعتقلات الإناث، وسجن الدامون/ كرمل "عتليت" في 10 /1، وسجني "جلبوع 1" (جنين وطوباس) شطا في 9 /1، و "جلبوع 2 " في 10 /1، وسجن بئر السبع في 1/17.

وأشار مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 1/3، وسجن "رامون" في 1/15، وعسقلان في 1/9 ، ومجدو المجموعة الأولى فستكون الزيارة في 1/8، وللقاصرين في 1/22، وفي المجموعة الثانية في 1/15، والنقب المجموعة الأولى في 1/10 ، والمجموعة الثانية في 1/17، والمجموعة الثالثة 1/31، وعوفر في 1/7، وللقاصرين فقط في 1/22.