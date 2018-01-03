الاحتلال يقرر بناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "ارئيل" قرب سلفيت

رام الله- وطن للأنباء: كشفت وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "يوأف غالنت" عن حزمة مشاريع توسعية من المقرر أن تنفذ في مستوطنة "ارئيل"، تشتمل على مئات الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة أعداد المستوطنين فيها، وتوسيع مرافق الجامعة، واستحداث حدائق عامة جديدة، بالإضافة للتخطيط لبناء استاد رياضي جديد، وتطوير وجه المستوطنة، وغيرها.

وجاء إعلانه عقب زيارته للمستوطنة، المقامة على أراضي محافظة سلفيت، يوم أمس الثلاثاء، حيث تطرق إلى الأهمية الاستراتيجية لمستوطنة "ارئيل" بالنسبة لدولة الاحتلال، باعتبارها جسرا وامتدادا جغرافيا بين مركز البلاد وغور الأردن.