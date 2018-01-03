الاحتلال يستولي على "كرفانات" وبسطات تجارية على معبر الجلمة

رام الله- وطن للأنباء: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على عدد من الكرفانات والبسطات التجارية على معبر الجلمة شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر محلية وأصحاب البسطات لـ(وفا)، أن قوات الاحتلال تقدمت لمنطقة المعبر ترافقها شاحنة ورافعة، وشرعت بالاستيلاء على 5 كرفانات وبسطات تجارية تستخدم لبيع المأكولات والمشروبات والخضروات للعمال والمواطنين العابرين للمكان، دون سابق إنذار.

يشار إلى أن البسطات والكرفانات التجارية قرب معبر الجلمة تشكل مصدر الدخل الوحيد لعشرات الأسر الفلسطينية، حيث يعد المعبر مقصدا للعمال والمواطنين من مناطق مختلفة من شمال الضفة الغربية.