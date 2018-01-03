فلسطين على موعد مع منخفض عميق ورياح عاتية

رام الله- وطن للأنباء: شهدت منطقة جنوب الخليل قبل ايام قليلة رياحًا عاتية خلفت خسائر مادية في قرى الكوم والمورق وديرسامت غرب دورا طالت منازل ومزارع للماشية ولم تسلم حتى الاشجار من الاقتلا في مشهد يذكر باعاصير الولايات المتحدة ، لكن مدير الارصاد الجوية الفلسطينية حذر من أن رياحا اقوى ستضرب المنطقة عامة بعد غد الجمعة.

وقال يوسف ابو اسعد في حديث لـ"وطن"، أن منخفضا جويا عميقا يدخل المنطقة مساء الخميس حتى ظهر السبت، ولكن الرياح ستكون شديدة ومعدل سرعتها حوالي 50 كم/ساعة، لكن بعض الهبات قد تصل الى 80كم/ساعة. وهي اشد من الريح الذي ضربت المنطقة قبل يومين.

واضاف أن هذه الهبات القوية ستكون خلال منخفض شامل قوي وعميق يضرب المنطقة يحمل معه امطارًا غزيرة، ويتعمق المنخفض الجوي البارد وتزداد فرص الامطاريوم الجمعة.

من المتوقع ان تصل اعلى درجات حرارة في رام الله والخليل يوم الجمعة 8 درجات، وليلا تصل الى 4 درجات.

واشار الى انه واعتباراً من ساعات الظهيرة يوم الخميس تكون الفرصة مهيأة لسقط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية تمتد خلال ساعات الليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة في ساعات الليل ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الجمعة يتعمق المنخفض الجوي وتكون الاجواء باردة وعاصفة مع تساقط غزير للامطار مصحوب بعواصف رعدية وتساقط للبرد احيانا.

أما يوم السبت يبدأ المنخفض بالتلاشي في ساعات الظهيرة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً بشكل عام، وتسقط امطار متفرقة على مختلف المناطق، وتضعف فرصة الهطول في ساعات المساء.

وحذرت الدائرة خلال المنخفض الجوي من: شدة سرعة الرياح التي قد تصل في سرعتها في بعض الهبات الى 80 كم/ساعة، ومن تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض. كما حذرت من خطر التزحلق على الطرقات نتيجة لتساقط البرد وغزارة الأمطار.

جهوزية كاملة من جانب الدفاع المدني

بدوره شدد مدير العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني الرائد نائل العزة في حديث خاص لـ"وطن"، على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال المنخفض القادم، ودعا كافة المواطنين لاتباع اجراءات الوقاية والسلامة لتقليل الاضرار جراء الرياح القوية المتوقعة خلال يوم الجمعة.

وعن الرياح التي شهدتها منطقة جنوب الخليل قبل عدة ايام، قال العزة: "من الصعب أن نقدر الخسائر لكن يمكن أن نحصر الخسائر التي اصابت ممتلكات المواطنين، في اسطح المنازل كالسخانات الشمسية والمرايا ولواقط الارسال والبث التي طارت وسقطت وبعض البيوت البلاستيكية التي اتلفت بشكل تام، اضافة الى ان سقوط هذه الاجسام كان على بعض الممتلكات للمواطنين انفسهم كالمركبات، هذا بشكل عام يعتبر خسائر لكن على مستوى الافراد يكن القول انها الخسائر كانت قليلة."

واكدت المديرية العامة للدفاع المدني جهوزيتها التامة في المحافظات الى جانب رفع حالة التنسيق مع الشركاء للاستجابة لكافة الحوادث المُحتملة، خلال المنخفض الجوي القادم.

ودعت المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة والاستماع لتحذيرات الدفاع ، وتجنب التهويل في الابلاغ عن الحوادث وخاصة تدفق المياه للمنازل والمنشاءات وعدم المجازفة في اجتياز السيول وأماكن تجمع المياه .

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين:

التأكد من سلامة تمديدات الغاز والكهرباء وعمل الصيانة اللازمة لها، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول مياه الأمطار والسيول إلى المنازل والمباني الواقعة في المناطق المنخفضة، وعلى المواطنين القاطنين في المناطق القريبة من مجاري السيول عدم التهور والإندفاع للمخاطر.

اضافة الى تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بفعل الرياح ، خصوصاً على أسطح البنايات والمنشئات، تنظيف وتجهيز مصارف المياه على الأسطح والأرضيات ؛ للحد من تدفق المياه إلى المنازل.

مراعاة الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة المختلفة وحسن التعامل معها والانتباه الى الاطفال في المنزل، وتجنب الأحمال الزائدة على شبكة الكهرباء وحسن إستخدام الإنارة البديلة والشموع. وعلى السائقين الحذر من الضباب الكثيف والسير بسرعة مناسبة لمدى الرؤية وعمل الصيانة الشاملة لمركباتهم.