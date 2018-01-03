استشهاد فتى برصاص الاحتلال في دير نظام

رام الله- وطن للأنباء: استشهد الفتى مصعب فراس التميمي (16 عاماً)، اليوم الأربعاء، متأثراً بجروح خطرة أصيب بها برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في قرية دير نظام شمال رام الله.

وقال أحمد التميمي رئيس مجلس قروي دير نظام لـ وطن للأنباء أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الفتى، وأصابته في منطقة الرقبة، وجرى نقله الى مستشفى الاستشاري حيث اعلن عن استشهاده.

وأوضح أن مواجهات يومية تندلع في قرية دير نظانم مع قوات الاحتلال التي تقتحم القرية، وتطلق أعيرتها النارية وقنابل الغاز والمسيل للدموع على الاطفال والنساء.

وأصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها نقلت الطفل البالغ 16 عاما من العمر إلى المستشفى، مشيرة إلى أن حالته خطيرة جدا.

وقالت وزارة الصحة ان حالة الطفل جرحة للغاية، واصابته اسفل الرأس.