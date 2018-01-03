مخابرات الاحتلال: قانون الاعدام سيشجع على خطف يهود حول العالم

رام الله - وطن للأنباء: كشف تقرير اعده جهاز مخابرات الاحتلال الداخلي ( الشين بيت)، وجرة توزيعه على رؤساء الكتل المشاركة في الائتلاف الاسرائيلي الحاكم، ان الجهاز يعارض بشدة قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين الذين يشاركون في عمليات تؤدي الى قتل او جرح اسرائيليين.

وقالت صحيفة هارتس ان الجهاز برر معارضته بان القانون في حال اقراره في الكنيست بالقراءات الثلاث، سيفتح الباب امام خطف يهود في انحاء العالم، وذلك بهدف المساومة على اطلاق سراح الاسرى المحكومين بالاعدام.

غير ان رئيس وزراء الاحتلال ومعظم نواب الليكود وكذلك وزير الجيش افغدرو لبرمان، كانوا متحمسين للمشروع ما اتاح اقراره رغم معارضة احزاب متدينة كانت قد اشترطت الموافقة على القانون لقاء التراجع عن قوانين تتعلق بحرمة السبت وتجنيد المتدينين في جيش الاحتلال.