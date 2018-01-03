التميمي لوطن: قوات الاحتلال تغلق مدخل قرية دير نظام ويقطع الكهرباء عن البلدة

رام الله - وطن للأنباء: اغلقت قوات الاحتلال مساء اليوم مدخل قرية دير نظام بالسواتر الترابية، كما قامت بقطع الكهرباء عن البلدة.

وقالت مصادر محلية لوطن للانباء ان قوات الاحتلال وبعد استشهاد الشاب مصعب التميمي اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت مكان استشهاد الشاب مصعب وقامت بتغطية دم الشهيد بالتراب.

وقال رئيس المجلس قروي دير نظام احمد التميمي لوطن للانباء ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعد استشهاد مصعب، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اطلقت قنابل الغاز والصوت في القرية.

واكد التميمي ان قوات الاحتلال اغلقت مدخل القرية، واطلقت الرصاص الحي على المولد الرئيسي والوحيد للطاقة الكهربائية المغذي للقرية، ما ادى الى انقطاعها بشكل كامل .

واوضح التميمي ان شركة الكهرباء حاولت الوصول الى المولد لاصلاحه لكن قوات الاحتلال اعاقت ذلك بعد ان اغلقت مداخل القرية.

واضاف التميمي ان قوات الاحتلال تزعم في روايتها التي ابلغت بها الارتباط الفلسطيين ان الشهيد مصعب كان بحوزته سلاح ويحاول اطلاق الرصاص على الجنود، وهو امر غير صحيح لان الجندي الذي اطلق النار على مصعب كان بعيدا عنه مسافة لا تتجاوز 5 متر واطلق الرصاص على رقبته.

وباتت جميع مداخل قرية دير نظام مغلقة بالكامل.