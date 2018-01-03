الارصاد لوطن: المنخض الجوي يحمل امطارا غزيرة ورياح سريعة والدفاع المدني يعلن جاهزيته

رام الله - وطن للأنباء: تتأثر فلسطين ظهر امس الخميس بمنخفض جوي عميق سيكون مصحوب بالامطار الغزيرة المتواصلة والرياح السريعة، سيمتد تأثيره ليوم السبت المقبل.

وقال مدير دائرة الارصاد الجوية يوسف ابو اسعد في حديث لوطن ان المنخفض سيدخل فلسطين ظهر الخميس وسيتعمق مع مرور الوقت، ليبلغ ذروته يوم الجمعة، والذي سيشهد امطار متواصلة وغزيرة في كل المناطق، مع رياح سريعة ستصل الى 80 كلم / ساعة .

ونفى ابو اسعد ان يشهد المنخفض الجوي الحالي تساقطا للثلوج .

وسيرافق المنخفض تدني في درجات الحرارة التي قد تصل الى 4 درجات ليلا.

في غضون ذلك اعلن جهاز الدفاع المدني كامل استعداده للتعامل مع المنخفض الجوي.

وقال الناطق باسم الجهاز نائل العزة لوطن ان جهاز الدفاع المدني انهى مع بداية شهر ايلول كل خطط الطوارئ لكل المحافظات الفلسطينية، حيث توضح كل محافظة نوعية المخاطر الموجودة لديها على شكل خطة مقدمة للمديرية العامة للدفاع المدني.

واضاف العزة ان الدفاع المدني ادخل في شهر تشرين ثاني 3 غرف عمليات فرعية مع 3 فرق تحكم وسيطرة، توزعت على شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، مجهزة بكل وسائل الاتصال والتكنولوجيا التي تمكن الطواقم من التواصل ميدانيا وطلب الدعم من اي محافظة ثانية، اضافة الى 160 فرقة متطوعين موزعين على كل المناطق الجغرافية والتجمعات السكانية.

وحول الجاهزية الميدانية، قال العزة ان كل المراكز اعلنت حالة الاستعداد والجاهزية لكل الطواقم وادخال كل ما يلزم من معدات ( ماتورات تصريف المياه، ماتورات توليد الكهرباء، الانارة الطارئة) وكل المعدات التي تلزم طواقم الاطفاء ، اضافة الى الخطة الاعلامية التي تضمنت 40 الف (ٍسبوت) على الشوارع ، و32 سبوت اذاعي و14 فيديو ارشادي تتضمن كيفية التعامل مع الحوادث المختلفة، وبرنامج تلفزيوني على تلفزيون فلسطين سيبدأ بثه قريبا.

وعن توقعات الدفاع المدني بشأن المنخفض الجوي القادم، وما وصلهم من الارصاد الجوية، قال العزة ان المدير العام لجهاز الدفاع المدني استلم رسالة مباشرة بتحذير المنخفض، مضيفاً "نحن نتحدث عن حالة جوية عنيفة وسرعة رياح قد تصل الى 80-100 كلم/ساعة، وامطار غزيرة".

واضاف العزة "ان المناطق البدوية والتجمعات السكانية البسيطة ستتعرض لاضرار خلال المنخفض، لذلك حذرنا من سرعة الرياح وتتطاير الاجسام ومحتويات اسطح المنازل والارمات ولدينا الاستعداد للتعامل معها".

واوضح العزة "حذرنا من غزارة هطول الامطار التي قد تتدفق للمنشآت خاصة المقامة تحت الشوارع" مشيرا الى ان اولوية الدفاع المدني ستكون للمنازل والتجمعات السكانية.

وقال العزة اننا نتوقع خسائر بالممتلكات وليس خسائر بالارواح، او الاصبابات ، لكننا نؤكد من الحذر ومنع الاطفال من الخروج والتحرك للضرورة القصوى