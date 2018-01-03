سقوط قذيفة هاون على " أشكول"

وطن للأنباء: سقطت، مجددا، قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه "المجلس الإقليمي أشكول" هي الرابعة منذ ظهر اليوم الأربعاء.

وكانت القذيفة الثالثة قد سقطت مساء اليوم ايضًا، وانطلقت صافرات الإنذار في المنطقة، بعد قذيفتين سابقتين سقطتا، ظهر اليوم، في المجلس الإقليمي أشكول أيضا، ولكن دون أن تنطلق صافرات الإنذار.

وانفجرت القذيفة الأولى قرب السياج الحدودي، ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار. كما علم أن صافرات الإنذار لم تنطلق قبل سقوط القذيفة.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن قوات الجيش التي عملت على تمشيط المنطقة عثرت على مكان سقوط القذيفة.

ويأتي سقوط هذه القذائف كاستمرار لسلسلة من عمليات مماثلة نفذت منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

ويوم الإثنين الماضي سقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب "المجلس الإقليمي أشكول"، دون وقوع أضرار أو إصابات.

ويوم الجمعة الماضي أطلقت عدة قذائف هاون من شمالي القطاع، نسبت إلى حركة الجهاد الإسلامي، وادعى جيش الاحتلال أنها من صناعة إيرانية.

عرب48