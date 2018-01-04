اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظات الضّفة الغربية، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين منذ اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى نحو (750) مواطنا، بينهم (190) طفلا، و(15) من النّساء، وثلاثة جرحى.

وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: ربيع عبد الكريم عيسى، ونورس فخر الدين حمدان، وجلال فهمي حمدان.

فيما اعتقلت شابّين من محافظة جنين، وهما: طاهر فوزي قطيط، وأسامة عز الدين نجم، بالإضافة إلى معالي عيسى معالي من بيت لحم، ومحمد مدحت أيوب من الخليل.