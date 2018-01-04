بيت لحم: 10 اصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الدهيشة

رام الله- وطن للأنباء: أصيب، اليوم الخميس، عددا من الشبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر امني لـ(وفا)، بأن قوات الاحتلال ترافقها وحدات مستعربة اقتحمت المخيم فجرا، اندلع على اثره مواجهات، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي في الأطراف، إحداها في الصدر، عقب اطلاقها الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز، والصوت، وتم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي، لتلقي العلاج.

وأكدت مصادر طبية، أن عدد الاصابات وصلت حتى اللحظة إلى 10. كما اعتقلت تلك القوات الشاب معالي عيسى معالي34 ( 34 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه.

يتبع ....