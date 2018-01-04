الاحتلال يهاجم جنازة الشهيد مصعب التميمي ويعتدي على المشيعين

رام الله- وطن للأنباء: هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، جنازة الشهيد مصعب فراس التميمي، واعترضت وصول جثمانه إلى قريته دير نظام، شمال غرب رام الله.

وأفاد مجاهد التميمي أحد سكان القرية وقريب الشهيد لـ"وطن"، بقيام الاحتلال بإغلاق الطريق أمام المركبات التي تحمل جثمان الشهيد، ومنعها من الوصول إلى داخل القرية، وأطلقت قنابل الغاز والصوت على المشيعين وقطعت عليهم الطريق.

وأكد التميمي أن قوات الاحتلال تتواجد بكثافة في القرية وسط استنفار تام من جانبها، خوفا من اندلاع مواجهات عقب التشييع.

وشيع جثمانه صباح اليوم في موكب رسمي من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، متجها الى مسقط رأسه دير نظام.

يشار إلى أن الشهيد التميمي (17 عاما) ارتقى متأثرا باصابته الخطيرة التي أصيب بها يوم امس، خلال مواجهات مع الاحتلال في قريته.