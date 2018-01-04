تدابير وقائية لحماية المزروعات والماشية في وجه العاصفة الجوية

رام الله- وطن للأنباء: مع اقتراب المنخفض الجوي ودخوله فلسطين، يتأهب المزارع ويتخوف من أثر الرياح والامطار وحتى البرودة على محصوله الزراعي او حيواناته في مزرعته. في مواجهة تقوم كل مديرية زراعية في محافظات الوطن بإرشاد المزارع بطرق يتبعها لحماية انتاجه الحيواني والزراعي خلال المنخفضات الجوي، وكان لنا في "وطن" حديث مع مدير دائرة الارشاد في مديرية زراعة نابلس ماجد خراز، لنتعرف اكثر حول تحذيراتهم ووصاياهم للمزارعين.

قال المهندس خراز، عندما نتحدث عن موارد كل مزارع فإننا نستحضر جانبين هما الانتاج النباتي والحيواني، وهذه الاجراءات الوقائية التي يجب ان يقوم بها كل مزارع لحماية مزارعه ومزروعاته خلال المنخفض القادم والمنخفضات الشتوية عامة.

واضاف بشأن البيوت البلاستيكة والخضار المكشوفة والاشجار المثمرة، يجب انشاء قنوات تصريف للمياه حول البيوت البلاستيكية لمنع تدفق المياه الى داخل البيت، وتثبيت النايلون على سقف البيت، وبالنسبة للخضار المكشوفة في الليالي الباردة ننصح بعمل قنوات تصريف حول المزارع واشعال النيران واستخدم طريقة الري بالرشاشات خوفا من تشكل الصقيع.

وفيما يتعلق بالاشجار المثمرة ننصح المزارعين بعمل قنوات تصريف للمياه خوفا من انجراف التربة وتدمير شبكات الري داخل المزرعة، وعدم ازالة الاعشاب في البساتين، والري بفترات متقاربة اثناء الليل.

وفي سياق متصل، تحدث المهندس ماجد خراز عن الانتاج الحيواني والذي يندرج ضمنه النحل، ومزارع الحبش والدواجن، والابقار والاغنام.

وشدد على ضرورة تأكد المزارع من تثبيت "البركس" بشكل جيد، وايجاد مكان داخل المزرعة مُدخّن ودافئ للمواليد الجدد، وتوفير كميات مياه داخل "البركس" خوفا من أن تشرب الحيوانات مياه باردة تتسبب لها بامراض والتهابات، واكرر على ضرورة انشاء قنوات تصريف، وهي اهم شيء حتى لاينجرف "البركس".

بالنسبة للدواجن، يجب تثبيت "البركس" وايجاد مكان دافئ للصيصان، وتجهيز اساليب التدفئة على اختلافها مسبقا حتى نتادرك نفوقها.

وفيما يتعلق بالنحل، يفضل ان يوضع تحت بركسات خلال موسم الشتاء، بالاضافة الى رفع الخلايا عن الارض وعمل قنوات تصريف ووضع قطع قماش من نوع "خيش" على غطاء الخلايا، لزيادة التدفئة لها، كما يجب أن نغير فتحات خروج النحل من الخلية الى "الفتحة الشتوية" وهي تعني تضييق مدخل الخلايا بحيث لا يزيد عن 3 سم، وهذه العملية تسمى بـ"تشتية النحل" اي جعلها مستعدة لفصل الشتاء، وتوفير محلول سكري، لان النحل لايخرج في الشتاء من فيجب انو نوفر له مصدر ماء وفي نفس الوقت مصدر محلول سكري.

وأكد خراز في حديثه، أن كل عوامل الطقس لها اثر على المحاصيل، لكن اثر الصقيع والثلوج اكبر من الرياح، فالرياح توثر على البيوت البلاستيكية والبركسات، لكن في المجمل الصقيع يؤثر اكثر ويتلف المحاصيل .

واضاف، "اذا لم تتوفر الظروف البيئية المناسبة لنمو المحصول سيكون هناك تأثير سلبي، فالبرد سيبطئ من نمو النباتات ، وسيكون الانتاج بكميات قليلة وفترة النضج للثمار ستكون اطول".

وقلة الامطار تؤدي للجفاف، وهنا ترهق كاهل المزارع بزيادة مصروف الري، واذا لم تتوفر كمية مياه جيدة في الارض هذا يؤثر سلبًا على انتاج الثمار ونضجها.