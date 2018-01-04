اعلان حالة الطوارئ وغرف العمليات المركزية تستعد قبيل المنخفض الجوي

وطن للأنباء: أعلنت غرف العمليات المركزية في بلديات مدن الضفة الغربية، اليوم الخميس، درجة التأهب استعدادا للتعامل مع المنخفض الجوي بناء على المعطيات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، وحسب ارشادت طواقم الدقاع المدني الاسرائيلي.

وفي السياق اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني حالة الاستعداد والجهوزية التامة لكافة طواقم الدفاع المدني في المحافظات الى جانب رفع حالة التنسيق مع الشركاء للاستجابة لكافة الحوادث المُحتملة.

ووشرعت البلديات بتنظيف مصاريف مياه الامطار وإزالة الأشجار الناشفة التي تشكل خطرا، والتفتيش والرقابة على الأبنية قيد الانشاء وغيرها من الاحتياطات والإجراءات والخطوات الوقائية التي يقوم بها الفريق مع بداية موسم الشتاء.

وبناء على معطيات الحالة الجوية بتأثر المنطقة بمنخفض جوي، ستدخل حالة الطوارئ التي أعلنتها غرف العمليات المركزية حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس الساعة 6 مساء حتى يوم السبت 6/1/2018 الساعة 2 ظهراً، وستتابع البلديات التطورات الخاصة بالحالة الجوية وتقوم على إثرها بتحديث درجة تأهبها، الى ذلك ستتوزع طواقم العمل على مدار الساعة لمتابعة العمل في الميدان.

وفي هذا الإطار اهابت بلدية رام الله المواطنين في مدينة رام الله أخذ الاحتياطات اللازمة واجراء التالي:

· تنظيف أسطح المنازل والعمارات

· التأكد من ثبات الصحن اللاقط واليافطات واية أعمدة وخزانات المياه

· وعلى شركات الدعاية والاعلان متابعة اية حالة طارئة والتأكد من ثبات جميع اليافطات الموجودة.

· على جميع أصحاب مشاريع البناء قيد الانشاء أخذ كافة الاحتياطات اللازمة وتفقد مواقع البناء لضمان عدم وقوع اية اضرار او خطورة.

وتعلن بلدية رام الله تلقيها الاتصالات الخاصة بحالات الطوارئ على الرقم المجاني 1800101101، ورقم الطوارئ115، ورقم هاتف بلدية رام الله 2945555/ ورقم الجوال 0599671000 ورقم الوطنية 0569671111.

فيما أعلنت بلدية الخليل استعداد كافة طواقمها على جميع الأصعدة، لاستقبال المنخفض الجوي، وذلك بعد توقع الراصدين الجويين وصول منخفض جوي عميق يوم غدٍ الجمعة، حيث نشرت البلدية طواقمها وآلياتها في عدة مواقع، استعداداً لأي طارئ، كما تفقدت طواقم البلدية شبكات الصرف الصحي وعملت على تسليك بعضها حتى لا تتجمع مياه الأمطار وتتسبب في حدوث اعاقات مرورية. يذكر أن وحدة الاطفاء والسلامة العامة على جهوزية تامة للتعامل مع أي حوادث متوقعة جراء المنخفض المتوقع.

من جانبه، أوضح مدير عام كهرباء الخليل المهندس عبد الرؤوف الشيخ أن كهرباء الخليل أعدت خطة محكمة لمواجهة الأعباء على النظام الكهربائي، في جميع مناطق امتيازها، وذلك بالتعاون مع غرفة العمليات الخاصة بها، والتي تعمل على مدار 24 ساعة في حالة التأهب، لمراقبة الأحمال الكهربائية وإدارتها، مشيراً إلى اتخاذ عدة إجراءات فنية احترازية، والتي من شأنها تحسين وضع النظام الكهربائي.

بدوره، أكد رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة، حرص البلدية على مرور فصل الشتاء بيُسر وآمان على المواطنين، وذلك من خلال الإيعاز الى كافة الأقسام والدوائر بضرورة التأهب لاستقبال المنخفضات الجوية المتوقعة خلال هذا الفصل، لافتاً إلى جهوزية البلدية لتلبية أي نداء من المواطنين لتقديم المساعدة في حال احتياجها كدور هام واساسي للبلدية، داعياً المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر واقصى سبل السلامة تحسباً لأي حوادث طارئة، متمنياً السلامة للجميع.

وفي سياق متصل اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني حالة الاستعداد والجهوزية التامة لكافة طواقم الدفاع المدني في المحافظات الى جانب رفع حالة التنسيق مع الشركاء للاستجابة لكافة الحوادث المُحتملة.

ودعت المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة واتخاذ التدابير اللازمة والاستماع لتحذيرات الدفاع .

كما ودعتهم لتجنب التهويل في الابلاغ عن الحوادث وخاصة تدفق المياه للمنازل والمنشاءات وعدم المجازفة في اجتياز السيول وأماكن تجمع المياه، الى جانب الحذر في التعامل مع وسائل التدفئة بمختلف أنواعها تجنبا لاشتعال أية حرائق أو حوادث.