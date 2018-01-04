بلدية بيت لحم تقاطع مراسم استقبال ثيوفيلوس الثالث

بيت لحم- وطن للأنباء: أعلنت بلدية بيت لحم، مساء اليوم الخميس، رسميا مقاطعتها لمراسم استقبال بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، يوم السبت المقبل.

بدوره دعا المجلس المركزي الارثوذكسي والجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية ولجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لدعم القضية الارثوذكسية، جميع المؤسسات الارثوذكسية والأندية وجميع أبناء الكنيسة الارثوذكسية من فلسطين التاريخية، للمشاركة بالاحتفال والكرنفال المهيب الذي سينطلق مباشرة بعد مقاطعة استقبال البطريرك غير المستحق ثيوفولوس، يوم السبت المقبل.

وأعرب المجلس عن أمله من الجميع التقيد ببرنامج المقاطعة والذي يتضمن عدم التواجد قطعيا في ساحة المهد منذ الساعة الحادية عشر حتى الساعة الثانية عشر والنصف، من صباح يوم السبت، والتجمع على دوار العمل الساعة التاسعة والنصف للبدء بوقفة الاحتجاج والفعاليات ساعة دخول الغير مستحق ثيوفيلوس الى المدينة.